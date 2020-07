Stadt Ahaus klagt gegen Verlängerung des Atommüll-Zwischenlagers

Die Stadt Ahaus will gegen die verlängerte Genehmigung für die Lagerung von Atommüll klagen. Das hat der Rat der Stadt am Donnerstagabend (30.07.2020) entschieden.

Bezirksregierung hatte Verlängerung genehmigt

Die Bezirksregierung Münster hatte die Genehmigung für schwach- und mittelradioaktive Abfälle am Freitag (17.07.2020) verlängert. Eine Entscheidung über die Köpfe der Ahauser hinweg, so der Tenor bei der Sondersitzung des Stadtrates. Denn die Lagerung von Atommüll sei nur bis 2036 vereinbart gewesen.

Endlager in Salzgitter wird vorbereitet

Der Betreiber des Zwischenlagers in Ahaus hat jetzt die Erlaubnis, Abfälle bis 2057 einzulagern. Das sei notwenig, denn das Endlager Schacht Konrad in Salzgitter ist noch nicht fertig. In sieben Jahren kann dort, so der dezeitige Plan, mit der Einlagerung begonnen werden. Der Prozess dauere rund 30 Jahre. Das Sicherheitskonzept und die Auflagen für das Zwischenlager in Ahaus seien zudem überprüft und genehmigt.

Bürgerinitiative kritisiert Entscheidung

Die Ahauser Bürgerinitiative gegen das Atommüll-Zwischenlager hatte die Verlängerung der Einlagerungsgenehmigung scharf kritisiert. Die Sicherheit der Zwischenlagerung solcher Abfälle sei nur für einen Zeitraum von 20 Jahren überschaubar. Zudem befürchtet sie, dass das Ahauser Zwischenlager zu einem Dauerlager für Atommüll wird.