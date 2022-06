Afghanen nach Siegen gerettet

In einem Siegener Café tauschen sich die Frauen aus.

Sie alle haben mitgeholfen, ein weltoffenes Afghanistan aufzubauen. Nach dem Zusammenbruch trinken sie zusammen Kaffee. Mitten in Siegen, die meisten ganz ohne Kopftuch.

"Es hilft mir sehr, dass ich mich hier nicht so alleine fühlen muss" Amina Basir

"Es ist so gut dass wir jetzt hier alle zusammen in Freiheit leben." , sagt Amina Basir und blickt in die Runde.

Es gibt noch viele Frauen, die in Gefahr schweben.