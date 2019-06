Roland Steffen findet das Foto unproblematisch. "Für die Plakatierung haben wir ein externes Unternehmen eingesetzt ", erklärt er. " Wen die beschäftigen, können wir nicht beeinflussen."

Rechtsradikale am AfD -Stand? " Er hat sich distanziert"

Gleich mehrere Passanten haben sich an den WDR gewandt. M. stehe immer wieder an Wahlkampfständen der AfD , repräsentiere die Partei nach außen.

" Das stimmt nicht ", sagt AfD -Sprecher Steffe. " M. ist ein Sympathisant der AfD . Er kommt an Infostände, um mit uns zu reden. Er verteilt aber keine Flugblätter oder spricht Passanten an. "

Früher Rechtsradikaler, heute ein Gesprächspartner der AfD

M. darf nicht Mitglied der AfD werden. Die Partei nimmt in NRW keine ehemaligen NPD -Mitglieder auf. In Siegen gibt es allerdings AfD - Leute die ihn gerne in der Partei sehen würden, bestätigt Steffen. So weit will der AfD -Sprecher aber nicht gehen.

Allerdings hat er Verständnis für diese Idee. " Man muss auch mal einen Strich unter die Vergangenheit ziehen ", sagt er. M. habe sich von seiner damaligen Haltung im Gespräch mit AfD -Funktionären distanziert. " Ich kenne ihn als überlegten, ruhigen Menschen. Warum sollte ich ihn meiden? "

M. war für den WDR nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Fakt ist: Bis heute hat er sich nicht öffentlich von seiner damaligen Überzeugung distanziert.

Stand: 24.06.2019, 16:20