Beverungen: Zwischenlager für Atommüll geplant

Auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Würgassen soll ein Zwischenlager für radioaktiven Abfall entstehen. Wie die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung am Freitag (06.03.2020) bekannt gab, werden dort schwach- und mittelradioaktive Abfälle für den Transport in das Endlager Konrad nahe Salzgitter gelagert.

Vor allem Müll von Atomkraftwerken

Aus ganz Deutschland soll ab dem Jahr 2027 Atommüll nach Würgassen gebracht werden. Vor allem sollen dort radioaktive Abfälle zwischengelagert werden, die aus dem Betrieb und Rückbau von Atomkraftwerken stammen. Hochradioaktive Abfälle, beispielsweise abgebrannte Brennelemente, sollen in dem Zwischenlager nicht aufbewahrt werden.

Standort Würgassen mit Umweltministerium abgestimmt

In Würgassen möchte der Betreiber ein riesiges Gebäude aus Stahlbeton bauen. Es soll 325 Meter lang, 125 Meter breit und 16 Meter hoch sein. In Abstimmung mit dem Bundesumweltministerium sei die Wahl bewusst auf Würgassen gefallen, teilte Ewald Seeba, Vorsitzender der Gesellschaft für Zwischenlagerung, in einer schriftlichen Stellungnahme mit: "Am ehemaligen Atomkraftwerksstandort sind bereits zwei Zwischenlager in Betrieb. Die für ein solches Logistikzentrum nötige Infrastruktur ist daher vorhanden. Der Standort verfügt über die notwendigen freien Flächen und über den notwendigen Anschluss an das Schienennetz."

Das Zwischenlager kostet rund 450 Millionen Euro. Es entstehen 100 Arbeitsplätze.

Bürgermeister nicht zur Pressekonfernez eingeladen

Vor Ort sorgen die Pläne für Irritationen. Beverungens Bürgermeister erfuhr erst am Donnerstag (05.03.2020) über das Mammutprojekt. Zur Pressekonferenz am Freitag (06.03.2020) war Grimm nicht eingeladen.

Auch die Grünen in Beverungen äußern Kritik. Sie hätten gehofft, dass es mit dem radioaktiven Müll dort bald ein Ende nehme. Jetzt werde es offenbar noch Jahre weiter gehen.