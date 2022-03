Allwetterzoo Münster feiert ältesten Löwen der EU

24 Jahre dank guter Gene?

Als "Geburtstagskuchen" gibt es ein saftiges Stück Fleisch

In freier Wildbahn haben Löwen laut Umweltschutzorganisation WWF eine Lebenserwartung von 16 Jahren. Mit 24 habe Zeta ein sehr hohes Alter erreicht, so der Allwetterzoo. Das gehe nur mit guten Genen und optimaler Versorgung. Sie hat noch immer ihr vollständiges Gebiss, mit dem sie ordentliche Fleischportionen mit Knochen fressen kann: " Sie ist verfressen wie eh und je ", sagt Dietrich.

Um die Sinne der Tiere bestmöglich zu schärfen, muss sich unter anderem Löwin Zeta ihr Fressen erarbeiten. Dafür wird das Futter besonders verpackt - zum Beispiel in einem Karton. In anderen Fällen werde das Fleisch an ein Seil gehängt. Dadurch muss es erst abgerissen oder das Seil durchtrennt werden, bevor das Tier fressen kann.

Zeta brachte vier Mal Nachwuchs

Dem Allwetterzoo Münster hat Zeta vier Mal Nachwuchs gebracht: 2003, 2005, 2006 und 2007. Mit ihrer 15-jährigen Tochter Tahama, eine Katze aus dem vierten und letzten Wurf, lebt sie zusammen in Münster. Die anderen Nachzuchten sind in verschiedenen europäischen Zoos untergebracht. Sohn Massino hingegen ist mit 16 Jahren in diesem Jahr im Wuppertaler Zoo gestorben. Auch ihren langjährigen Partner Jarah hat sie überlebt. Er ist bereits 2017 gestorben und wurde 19 Jahre alt.

