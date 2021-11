Gut besuchter Gottesdienst in Münster

Hunderte Gläubige waren am Sonntag zur Eröffnung der diesjähigen Spendenaktion des Adveniat-Hilfwerks der katholischen Kirche in den Paulus-Dom in Münster gekommen, auch um zu spenden, für die vielen Millionen Menschen, die in den Megaststädten in Lateinamerika in großem Elend leben und jetzt zusätzlich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden. Sie stehen im Fokus der diesjährigen Spendenaktion.

Erzbischof von Manaus zu Gast in Münster

Trauer um Corona-Tote in Manaus