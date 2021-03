Große Abschiebung von Tamilen aus Büren empört Flüchtlingsrat

Die Betroffenen wohnen und arbeiten in ganz NRW verteilt, und das teilweise schon seit zehn Jahren. Nun sollen sie von Büren im Kreis Paderborn in den süadsiatischen Inselstaat abgeschoben werden.

Die 32 Tamilen werden am Dienstag zum Flughafen Düsseldorf gebracht, wo sie um 21:00 Uhr einen Flieger nehmen sollen.

Flüchtslingsrat kritisiert Abschiebung als unmenschlich

„ Aus guten Gründen waren Abschiebungen nach Sri Lanka in den letzten Jahren so gut wie ausgesetzt“ , sagt Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW. Es sei unmenschlich, die Tamilen dorthin zu bringen. Insbesondere Menschen tamilischen Ursprungs würden in Sri Lanka Menschenrechtsverletzungen drohen. Das bestätigt auch die UN -Menschenrechtskommission in einem aktuellen Bericht.

2009 war der Bürgerkrieg zwischen der Regierung und aufständischen Tamilen zu Ende gegangen. Laut dem Bericht wurden zahlreiche Kriegsverbrechen seitens der Regierung begangen, auch an der Zivilbevölkerung. Diese seien aber bisher nicht aufgearbeitet worden.

Krefelder Pfarrer schreibt Brief an Seehofer

Auch Pfarrer Albert Koolen aus Krefeld spricht sich gegen die Abschiebung aus. Mit einem offenen Brief hatte er sich vergangene Woche an Bundesinnenminister Horst Seehofer gewandt und bat um den Stopp des Fluges. Es handele sich um ein "fatales Signal" . Den Betroffenen könnten Gefängnis und Folter drohen.

Demo am Flughafen geplant