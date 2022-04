Fall Muradyan: Abschiebung der armenischen Familie ausgesetzt

Robert Muradyan war vergangene Woche im Kreishaus Siegen festgenommen worden. Obwohl er in Deutschland einen festen Arbeitsplatz hat, sollen er und seine Familie nach Armenien abgeschoben werden. Doch jetzt ist der Familienvater erstmal wieder zu Hause in Bad Berleburg.

Der Grund ist ein positiver Corona-Test. Robert Muradyan wurde positiv getestet, deswegen wurde auch der Petitionsausschuss des NRW-Landtages vertagt. Dieser wollte den 43-Jährigen persönlich kennenlernen und sprechen. Danach will die ansässige Ausländerbehörde entscheiden, wie es mit der Familie weitergeht. Die Behörde will das Ergebnis der Anhörung abwarten.

Der Hotelier Andreas Benkendorf versucht die Abschiebung von Familie Muradyan zu verhindern.

Aus diesem Grund haben sie sich entschieden, die Abschiebung von Robert Muradyan auszusetzen. Andreas Benkendorf, Arbeitgeber von Robert Muradyan, hat den Familienvater aus dem Abschiebegefängnis in Büren abgeholt. Er ist wütend über das Vorgehen der Behörden. Um die Abschiebung zu verhindern, telefoniert der Hotelier seit einer Woche ununterbrochen. Er versucht einen Weg zu finden, damit die Familie dauerhaft hierbleiben kann.

Schulgemeinde aus Bad Berleburg engagiert sich

Auch die Realschule, die Roberts Tochter Viktorya besucht, kann nicht verstehen, warum die Familie zurück nach Armenien geschickt werden soll. Sie setzen sich dafür ein, dass sie in Deutschland bleiben dürfen. Schulleitung und Lehrerkollegium haben einen Brief an den Landrat geschickt.

Die Mitschüler der Familientochter sind fassungslos und wollen Viktorya Muradyan helfen.

"Ich habe Viktoria einfach nur in den Arm genommen und ihr gesagt: Wir schaffen das irgendwie" , erzählt Jörg Hochdörfer. Er unterrichtet die Tochter der Familie seit zwei Jahren. Auch er kann nicht glauben, dass sie weggeschickt werden soll.

Nur wenig Hoffnung trotz Unterstützung

"Es könnte so schön sein mit ihr. Sie hat hier eine so schöne Entwicklung genommen, wo wir sagen, das ist so ein tolles Mädchen geworden. Kann das denn nicht weitergehen ?" Viktoryas Mitschülerinnen und Mitschülern geht es ähnlich.

Tumara Moldogazieva kann sich nicht vorstellen, bald ihre beste Freundin zu verlieren.

Sie sind fassungslos. Sie wollen ihr helfen. Besonders ihre beste Freundin Tumara Moldogazieva. "Ich bin sehr traurig, weil sie meine allerbeste Freundin ist und das tut einfach weh, dass sie jetzt weg muss."

Siegen-Wittgensteins Landrat Andreas Müller sieht seine Behörde im Gegensatz zum zuständigen Bundesamt im Zugzwang. Die Ausländerbehörde selbst kann darüber nicht entscheiden. Sie müssen die Vorgaben durchsetzen, auch, wenn Andreas Müller die Aufregung über den Fall nachvollziehen kann.

Seine Forderung: Der Gesetzgeber muss für Neuerungen sorgen. Trotzdem bleibt ein wenig Hoffnung für Familie Muradyan. Wenn Robert Muradyan die Quarantäne verlassen kann, soll der Fall vor dem Petitionsausschuss verhandelt werden. Es ist also noch nichts entschieden.