Bürener Abschiebegefängnis wegen Corona-Infizierter in der Kritik

Es gibt Kritik daran, dass vier mit mit dem Corona-Virus infizierte Asylsuchende in der Abschiebehaftanstalt in Büren im Kreis Paderborn einsitzen. Sie gehörten in ein Krankenhaus, findet der Detmolder "Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e.V".

Quarantäneauflagen missachtet

Die Flüchtlinge sind aus einer Erstaufnahmeeinrichtung, in der es einen größeren Ausbruch von Infektionen gab. Sie hatten dort offenbar die Quarantäne-Auflagen missachtet. Die Detmolder Flüchtlingsoganisation bemängelt, dass sie nach Büren und nicht in ein spezielles Krankenhaus kamen.

Unterbringung als diskriminierend bezeichnet