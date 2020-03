Die Abschiebehaftanstalt in Büren nimmt wegen der Corona-Krise so gut wie keine weiteren Ausreisepflichtigen mehr auf. Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen teilte mit, dass die Infektionsgefahr so gering wie möglich gehalten werden soll.



Haftanstalt zu weniger als einem Drittel belegt

In der Abschiebeeinrichtung des Landes gibt es Platz für rund 140 Insassen. Aber nur etwa 40 sind zur Zeit dort. Damit sich weder Inhaftierte noch Mitarbeiter anstecken, sollen Ausländerämter in NRW in den nächsten vier Wochen keine weiteren Ausreisepflichtigen schicken.

Nur Straftäter oder Gefährder, von denen eine erhebliche Gefahr ausgeht, könnten in Büren noch unterkommen; und Flüchtlinge, die schnell per Flugzeug ausreisen können. Allerdings gibt es das zur Zeit kaum noch.