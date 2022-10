Früh am Morgen im Büro der Firma SRM in Münster. Die Kaffeemaschine läuft auf Hochtouren. " Schnell noch ein Wachmacher und dann geht es gleich los zur Baustelle, Männer! ", ruft Geschäftsführer Jörg Persch-Rose. Sein Kompagnon Holger Jansing sitzt am Schreibtisch. Die beiden Unternehmer haben sich auf die Entsorgung unter anderem von Schrott und Metallen spezialisiert.

"Ein echtes Heimspiel"

Nach wenigen Minuten fällt die Anzeigetafel zu Boden

Heute steht ein besonderer Einsatz an: Die digitale Anzeigetafel im Preußen-Stadion an der Hammer Straße in Münster muss abgerissen werden. " Ein echtes Heimspiel für uns ", sagt Jörg Persch-Rose. Wie viele seiner Mitarbeiter ist er glühender Anhänger des Fußballregionalligisten. " Ich bin mit den Preußen aufgewachsen, habe kurz sogar selbst dort in der Jugend gekickt ", erzählt der Abriss-Unternehmer.

Mittlerweile verfolgt er die Heimspiele in der firmeneigenen Loge, zusammen mit Mitarbeitern und Kunden. Im Stadion nennt man die Abriss-Unternehmer und ihre Mitarbeiter liebevoll die " Schrottis ". Im Logenbereich der Haupttribüne sorgen sie stets für gute Laune. " Wir sind dafür bekannt, dass wir immer am längsten im Stadion bleiben ", erzählt Persch-Rose und lacht. Schon lange unterstützt er den Verein auch als Sponsor.

Anzeigetafel fällt Abrissbagger zum Opfer

Der Entsorgungsunternehmer hat den Rückbau der Westkurve in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt. Die alten Stehränge, Wellenbrecher und Zäune sind bereits abgebaut. Jetzt ist die Anzeigetafel dran. Sie wurde vor mehr als zehn Jahren bei einem DFB -Pokalspiel gegen Augsburg in Betrieb genommen. Der XXL -Bildschirm ist das letzte Überbleibsel der alten Westkurve.

"Endlich ist der Schandfleck weg. Mit dem Abriss der Anzeigetafel machen wir heute den Deckel drauf." Jörg Persch-Rose

Entsorgungsunternehmer

Im Stadion blickt Unternehmer Persch-Rose ein letztes Mal auf die alte Tafel. Dann rollt der Bagger an. Er zerlegt die Tafel binnen Minuten in ihre Einzelteile. Ein LKW mit einem großen Container steht parat. Der Schrott wird ordnungsgemäß verladen: Alu, Edelmetall, Elektronikschrott. Mehrere Tonnen kommen zusammen. Nach knapp drei Stunden ist der Einsatz beendet. " Das geht jetzt zu unserem Firmengelände und wird dort fachgerecht sortiert ", erklärt Persch-Rose.

Wie geht es mit dem Ausbau weiter?

Umbau zu einem zweitliga-tauglichen Fußballstadion

In der Westkurve wird jetzt eine Lärmschutzwand errichtet mit integrierter LED -Wand als Ersatz für die alte Anzeigetafel. Mittelfristig soll das Preußen-Stadion zu einem modernen zweitligatauglichen Stadion für bis zu 20.000 Zuschauer umgebaut werden. Dafür sind 45,2 Millionen Euro eingeplant.

