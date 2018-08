Nach dem massenhaften Fischsterben im Aasee in Münster informierte die Verwaltung am Montagabend (27.08.2018) die Kommunalpolitiker über die Ereignisse von Anfang August. Noch in dieser Woche soll in Münster eine von Oberbürgermeister Markus Lewe angekündigte Experten-Runde tagen. Unmittelbar nach dem Fischsterben hieß es, die Mitarbeiter träfe keine Schuld.

Stadt hält Umkippen für unvorhersehbar

Die Tragödie sei nicht vorhersehbar gewesen. Daran halten die für den See zuständigen Mitarbeiter im städtischen Grünflächen- und Tiefbauamt fest. Der See sei infolge der extremen Hitze Anfang August urplötzlich umgekippt, ohne jegliche Vorwarnung. Wissenschaftlicher halten das für denkbar, weisen aber auch auf Belüftungssysteme hin. In anderen Städten kamen Pumpen beispielsweise vorsorglich zum Einsatz.