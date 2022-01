Seit Dezember ist die marode Rahmedetalbrücke auf der Sauerlandlinie der A45 gesperrt. Viele in der Region hatten Hoffnung, dass nach zwei bis drei Jahren Genehmigung und Bau eine neue Brücke dort stehen werde. Dafür hätten Gesetze geändert oder sogar neu erlassen werden müssen - das ist laut Bundesverkehrsministerium nicht vorgesehen.

Vollsperrung auf der A45 bei Lüdenscheid

Die Begründung: Es sei schon jetzt möglich sowohl auf eine umfassende Genehmigung als auch auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu verzichten. Wie lange ein Neubau dauern könnte, dazu gab es bislang vom Ministerium keine Äußerungen. Die Autobahngesellschaft Westfalen geht bislang von fünf Jahren aus.

Handelt Bundesregierung zu langsam?

Der Olper CDU -Bundestagsabgeordnete Florian Müller wirft der Bundesregierung vor, bei der gesperrten A45 in Lüdenscheid zu langsam zu handeln. Er selbst sitzt im Bundesverkehrsausschuss, der heute über die A45 spricht. Laut Müller vergebe der Bund die Chance, den Neubau der kaputten Rahmedetalbrücke zu beschleunigen.