Hilfe für Lüdenscheider Bürger nach A45-Sperrung

In einer Video-Schalte haben sie vor einigen Wochen davon geschwärmt, wie der Beauftragte das Bauvorhaben beschleunigt hat. Indem er mit allen Gruppen - genervten Anwohnern genauso wie Naturschützern - im ständigen Austausch war und so Probleme besprochen sowie Bedenken ausgeräumt hat.

Bürgermeister stellt sich seinen Bürgern

Bürgermeister Wagemeyer ist nun auch Brückenbeauftragter.

Diese Aufgabe hat nun also Sebastian Wagemeyer - neben seinem Amt als Bürgermeister. Zusammen mit drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will er vor allem für mehr Kommunikation sorgen.

Das heißt, die Informationen rund um den Abriss und Neubau der Autobahnbrücke öffentlich machen und gleichzeitig immer wieder bei der Landes- und Bundesregierung Hilfe einfordern.

Neues Bürgerbüro mitten im Ballungsgebiet

Der Blick aus dem Beauftragten-Büro auf die Staus in Lüdenscheid.

Wie nötig die ist, das haben Wagemeyer und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun täglich vor Augen. Aus dem Beauftragten-Büro blicken sie genau auf eine der schlimmsten Kreuzungen auf der Umleitungs-Strecke.

Hier stehen rund um die Uhr vor allem Lastwagen vor den Ampeln, die sich weiterhin durch Lüdenscheid quälen.

