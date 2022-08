Sauerland: Waldbrand in Attendorn ausgebrochen

Kurz vor Mitternacht ist ein Waldbrand am Stadtrand von Attendorn auf einem Hang ausgebrochen. Ein Polizeisprecher sagte dem WDR, die Lage habe sich zu Beginn rasant verschlechtert. Binnen einer Stunde habe sich das Feuer von einem auf drei Hektar ausgebreitet. Eine Webcam hielt den Ausbruch des Brandes fest.

Derzeit seien 200 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreisgebiet vor Ort. Landwirte helfen außerdem, mit Güllefässern Wasser an den Brandherd zu transportieren. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ist das Löschen sehr schwierig. Das Feuer fresse sich immer weiter durch den Wald und befinde sich an steilen Hanglagen, an die die Feuerwehr nicht heran komme.

Kein Ende des Einsatzes in Sicht

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so die Behörden. Jedoch zog zeitweise eine Rauchwolke direkt über den Ort. Zur Dauer des Einsatzes sagte Feuerwehrsprecher Christian Schnatz dem WDR, dass mindestens der gesamte Tag noch für die Löscharbeiten gebraucht werde.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist unklar. Nach einer ersten Einschätzung von Experten sei der Brand an einer Stelle ausgebrochen, die schwer zugänglich sei. Diese Woche hatte bereits ein Waldstück im benachbarten Plettenberg gebrannt. In der Region hat es wochenlang nicht ausreichend geregnet. Die Wälder sind sehr trocken.