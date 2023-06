Tödliche Unfälle: Sofortmaßnahmen im Kreis Kleve

Stand: 30.06.2023, 12:03 Uhr

Der niederrheinische Kreis Kleve ist Spitzenreiter in NRW, in einer Statistik, wo niemand vorne sein möchte. Allein in diesem Jahr starben auf den Straßen des Landkreises bereits 22 Menschen bei Unfällen. So viele wie im ganzen Jahr 2021.