Die Alarmierung kam mitten in der Nacht. Ob Josef Olbing, THW-Helfer des Ortsverbandes Bocholt, bereit wäre, in den Libanon zu fliegen, Verschüttete zu bergen. Der 29-jährige KFZ-Meister zögerte keine Sekunde. Dafür war er schließlich ausgebildet worden. Aufgeregt war er trotzdem, schildert er. Schließlich war es sein erster „scharfer“ Einsatz.

Von jetzt auf gleich ins Chaos nach Beirut

Josef Olbing ist beim THW Gruppenführer für schwere Bergung. Zusätzlich ist er für Auslandseinsätze trainiert worden. Mittwochabend vergangener Woche startete der Flug nach Beirut. Für die Suche nach Verschütteten hatte das Team Ortungsgeräte und vier Suchhunde der Rettungsstaffel dabei. Hundeführer war unter anderem ein Kollege des THW-Ortsverbandes Havixbeck.

Gefährliche Suche nach Verschütteten

Die THW- Helfer suchten im Hafenviertel nach Verschütteten

Olbing und seine Männer bekamen von den örtlichen Behörden Einsatzabschnitte zugewiesen. „Gearbeitet haben wir im Schichtbetrieb, Tag und Nacht“, so Olbing. Eingesetzt wurden sie direkt am Hafen, wo die schwere Explosion fast alles dem Erdboden gleichgemacht hatte. „Wir haben vorzugsweise eingestürzte Lagergebäude durchsucht, wo wir wussten, dass es da auch Verkaufsflächen für die Bevölkerung gegeben hatte“, so Olbing. "Immer im Bewusstsein, die Gefahr für das eigene Leben nicht außer Acht zu lassen. Besonders dann nicht, wenn Hohlräume gefunden wurden, wo Verschüttete vermutet wurden."

Vier Tage nach Verschütteten gesucht

Nach vier Tagen Arbeit dann die Gewissheit: Verschüttete gab es keine mehr, Personen fand das THW-Team nicht. Gestern ging es dann zurück nach Hause.

Große Dankbarkeit der Menschen in Beirut

Josef Olbing geht es nach der Rückkehr gut. Was ihm von seinem Einsatz im Libanon am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, ist die Dankbarkeit der Menschen vor Ort. „ Jeden Tag kam zum Beispiel ein Mann vorbei, der wissen wollte, wie es uns geht, und ob uns irgendwas fehlt. Die Dankbarkeit kannte einfach keine Grenzen. Das ist toll“.

Stand: 11.08.2020, 15:39