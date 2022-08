Karneval im Hochsommer: Steinheim feiert 111 Jahre Rosenmontagsumzüge

Es war ein äußerst ungewöhnlicher Anblick, der sich Besucherinnen und Besuchern in Steinheim an diesem Wochenende bot: Geschmückte Häuser, verkleidete Gruppen, Samba-Truppen, Karnevalswagen und am Straßenrand Hunderte Schaulustige, die spontan Beifall klatschten, fotografierten und mitfeierten. In Steinheim herrschte beste Karnevalsstimmung und das an einem der heißesten Wochenenden mitten im August.

Die "heimliche Hauptstadt" des Karnevals

Dass der 111. Rosenmontagsumzug im Frühjahr ausfallen musste, nehmen die Steinheimer Jecken mit Humor

Der Anlass: 111 Jahre Rosenmontagsumzüge in der (nach eigenen Angaben) heimlichen Hauptstadt des Karnevals. Ursprünglich sollte das große Jubiläum im Februar gefeiert werden, doch der traditionelle Rosenmontagsumzug musste Corona-bedingt abgesagt werden.

Karnevalsfest im Hochsommer - drei Tage Programm

Die Steinheimer Karnevalisten machten aus ihrem Fest im Hochsommer das Beste: Ein jeckes Mega-Wochenende mit dreitägigem Programm. Den Auftakt bildete ein ökumenischer Gottesdienst am Freitag, mit bunten Kostümen, Kölsch und einer Büttenrede als Predigt. Der Samstag stand ganz im Zeichen der Karnevalsmusik mit einem Auftritt der Kölsch-Band Paveier. Am Sonntag startete dann um 14.22 Uhr der große Jubiläumsumzug.

Es gibt Unterschiede

Eines haben die Verantwortlichen im Vorfeld immer wieder betont: Dieser Jubiläumsumzug sei kein verschobener Rosenmontagsumzug. Da Karneval nach den offiziellen Statuten nur zwischen dem 11.11. und dem Aschermittwoch gefeiert werden darf, sei dieses Karnevals-Wochenende ein Karneval-ähnliches Fest. Beispielsweise seien gewisse Wagen beim Umzug nicht dabei und auch auf das Werfen von Kamelle würde verzichtet.

Trotz der Unterschiede: Rund 800 Beteiligte laufen bei diesem Jubiläumsumzug mit. Bei hochsommerlichen Temperaturen warten mehrere tausend Schaulustige entlang der Strecke auf die Wagen und die Karnevalisten. Viele verkleiden sich sogar, den Temperaturen angepasst, mit Hawaii-Ketten oder anderen sommerlichen Kostümen.

An diesem Wochenende dürfen die Steinheimer Jecken mit Stolz auf das Attribut "heimlich" verzichten: An diesem Wochenende ist Steinheim im Kreis Höxter die Hauptstadt des Karnevals.