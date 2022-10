Ideen von außen: Start-Ups sollen Bildung digitaler machen

"Wir hinken sehr, sehr stark noch zurück, was die Digitalisierung auch bei den Schulen anbetrifft ", sagt Nik Riesmeier. Er arbeitet mit am Projekt "EdTech Next", in dessen Rahmen auch eine große Bildungskonferenz in Bielefeld stattfindet. Bis Mittwoch treffen sich hunderte Fachleute, Forschende, Gründerinnen und Gründer in Bielefeld.

Dabei geht es auch um Kontakte zu möglichen Investorinnen und Investoren. Nik Riesmeier: " Schulen haben lange Zeiträume, für die sie entscheiden müssen, Dinge zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und da sind wir jetzt mit den Startups hier vor Ort aktiv, um denen auch zu helfen. "

Landesförderung für Aufbau eines "Start-Up-Ökosystems"

Die Konferenz ist Teil eines dreijährigen Projekts, das innovative Ideen von Start-Ups in Schulen und Universitäten ermöglichen soll. Ein Teil des Programms findet in der Founders Foundation in Bielefeld statt. Dort arbeiten seit einigen Wochen mehr als 20 junge Gründerinnen und Gründer an ihren Ideen. Der Aufbau eine Start-Up-Ökosystem im Bildungsbereich wird mit drei Millionen Euro vom NRW -Wirtschaftsministerium finanziert, das sich eine schnellere Umsetzung von innovativen Geschäftsmodellen erhofft.

"Bildung neu denken und zukunftsfähig machen"

Die Founders Foundation arbeitet dabei mit dem Bielefelder Unternehmen EDUvation zusammen und setzt dabei auf die langjährige Erfahrung bei der Unterstützung von Unternehmensgründungen. Der Schwerpunkt aufs Bildungswesen ist dabei neu für das Start-Up-Zentrum in Bielefeld, das von der Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen wurde.

" Wir wollen Bildung neu denken und zukunftsfähig machen ", sagt der Founders Foundation-Geschäftsführer Dominik Gross," „wir fördern Gründerinnen und Gründer, die mit ihren Ideen die Digitalisierung des Bildungssektors vorantreiben. "

Ideen von außen für Bildungswesen

Joana Beste hat zum Beispiel ihre Stelle als Entwicklerin reduziert, um ihre Gründungsidee zu realisieren. Mit ihrem Geschäftspartner will sie eine Plattform kreieren, die Lern-Inhalte und verlässliche Quellen für den Unterricht bündelt. Denn die 22-Jährige weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist den Überblick über zahlreiche Quellen im Netz zu behalten: "Von diesem Überangebot ist man als Schüler total überfordert: Passt das jetzt zu meinem Niveau? Ist das überhaupt richtig, was da steht? Diese Probleme werden bei uns auf unserer Plattform gelöst."

Um zu schauen, wie ihre Plattform-Idee ankommt, hat das Start-Up Team mit diversen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern gesprochen. Diese Rückmeldungen fließen jetzt in die Weiterentwicklung ein: "Also die schulübergreifende Kommunikation findet aktuell leider noch gar nicht statt. Da wollen wir auch ansetzen, dass die Lehrer sich untereinander austauschen."

In einigen Wochen messen sich Beste und ihr Team mit den anderen Gründungsideen. Die besten Start-Ups werden dann für bis zu zwölf Monate gefördert.

