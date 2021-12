Detmolder Regierungspräsidentin Pirscher wird Staatssekretätin

Frank Schäffler, FDP -Vorsitzender in Ostwestfalen-Lippe und Bundestagsabgeordneter aus Bünde, bestätigte am Wochenende den Wechsel Judith Pirschers in die Hauptstadt, der zuerst auf Twitter gemeldet wurde. Die 53-jährigen FDP -Politikerin werde ihr neues Amt zeitnah antreten, so Schäffler.

Pirscher war schon an Ampel-Verhandlungen beteiligt

Judith Pirscher hat für ihre Partei bereits für den Bereich "Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovation" am Verhandlungstisch der Ampelkoalition gesessen.



Nach Schäfflers Meinung könne Pirschers Wechsel hilfreich für die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe sein.

Landesregierung entscheidet über Nachfolge

Über die Nachfolge der Juristin wird die Landesregierung entscheiden. Judith Pirscher hatte ihr Amt als Detmolder Regierungspräsidentin Anfang Dezember 2019 angetreten.



Ihre langjährige Vorgängerin Marianne Thomann-Stahl war in den Ruhestand gegangen. Zuvor war Pirscher beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe tätig.





Stand: 13.12.2021, 08:23