Papiermangel: Zeitungsverlage besorgt

Das Mindener Tageblatt wird in nächster Zeit etwas dünner ausfallen. Es gibt nur noch 24 statt bisher 28 Seiten. Man erscheine lieber jetzt reduziert, als bald womöglich gar nicht mehr, sagte ein Sprecher der Tageszeitung in Minden.

Nur vier von fünf Lieferungen kommen an

" Die Situation ist ohne Frage dramatisch und so auch noch nie dagewesen ", so Carsten Lohmann, Geschäftsführer vom Mindener Tageblatt. " Man konnte sich bislang immer sicher sein, dass das Papier dann auch ankommt. Jetzt ist es so, dass von fünf zugesagten Lkw-Lieferungen nur noch vier ankommen. " Die Kürzung fände ohne große Ankündigung statt.

Weniger Papier auch durch Online-Handel

Die Basis von Papier ist Altpapier. Und das ist insgesamt weniger geworden. Der Markt sei leer gefegt, so das Mindener Tageblatt in einer Mitteilung an die Leserschaft. Zeitungen seien während der Corona-Zeit dünner geworden und weniger Prospekte seien erschienen. Auch durch den Online-Handel gebe es weniger Papier, weil die Produzenten den Bedarf an Verpackungsmaterial decken mussten.

Lokalteil bleibe möglichst unberührt

Gekürzt wird im Mindener Tageblatt etwa das TV-Programm. Auch die Terminseiten werden laut der Zeitung reduziert. Die lokalen Artikel lasse sie allerdings möglichst unberührt. " Wir tun das so homöopathisch, dass wir hoffen, dass es den Lesern nicht aufhält ", sagt Lohmann. " Und wir hoffen auch, dass wir den Zustand relativ kurzfristig, hoffentlich noch im Laufe des Jahres, vielleicht aber auch erst im ersten Quartal lösen können und wieder die gewohnten Umfänge zur Verfügung stellen können. "

Mangel auch bei Bertelsmann

Der Papiermangel trifft die Zeitungsverlage enorm - zumal auch der Preis nach oben geht. Der Preis für eine Rolle Zeitungspapier ist in den letzten Monaten um rund 70 Prozent gestiegen. Auch bei Bertelsmann spürt man den Mangel - zu ungünstiger Zeit. Gerade jetzt, mit Blick auf Weihnachten, beginnt der Druck von Werbeprospekten: auch die sind häufig aus Altpapier.