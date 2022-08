Nottulnerin findet giftige Spinne in ihrer Wohnung

Einen Riesenschreck bekam Frederike Vanhorn als sie auf ihr Gästebett schaute. Dort krabbelte eine gemusterte, helle Spinne, die war etwa vier bis fünf Zentimeter groß. Da sie nicht wusste, wie giftig das Tier ist, erschlug sie es.

Giftige Nosferatu-Spinne

Sie schickte ein Foto von der Spinne an den Naturschutzbund und erfuhr, dass es sich um eine Nosferatu-Spinne handelt. Sie ist zwar giftig, aber ein Biss gilt für Menschen als ungefährlich. Dennoch kann es zu Hautrötungen und Schwellungen kommen.

Tier breitet sich bei uns aus

Die Nosferatu-Spinne lebt vorwiegend in Südeuropa. Da es bei uns immer wärmer wird, breitet sie sich auch in Deutschland allmählich aus. Ein Weg zu uns führt über Autobahnen. Die Spinne krabbelt in Automotoren und fährt dann mit. Frederike Vanhorn vermutet, dass ihre Spinne mit ihren Nachbarn nach Nottuln "eingereist" ist. Denn die waren im Urlaub in Slowenien.