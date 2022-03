Aus einem Wald im Kreis Borken soll ein Moor werden

Einst, vor etwa 100 Jahren, war es überall im Münsterland üblich Moore zu entwässern und als Acker oder Wald nutzbar zu machen. Heute versucht der Landschaftsverband genau diese Entwicklung zurückzudrehen. Der Technische Betriebsleiter des LWL Matthias Gundler erklärt: „Wir setzen kleine Staudämme in die Entwässerungsgräben und fluten dadurch einen Teil des Lüntener Waldes.“.

„Schwattes Gatt“ schon vor 12 Jahren wiedervernässt

Wie das neu entstehende Moor aussehen kann, sehen Besucher ein paar Kilometer weiter, am Naturschutzgebiet "Schwattes Gatt". Hier hatte der Landschaftsverband 2010 begonnen, neun Hektar wiederzuvernässen. Inzwischen wachsen hier seltene Torfmoose, aber auch andere moortypische Pflanzenarten wie Gargel.

Auch größere zusammenhängende Wasserflächen wie am „Schwatten Gatt“ können entstehen, wo heute noch Wald ist. Der Biologe des LWL Naturkundemuseums Münster Christoph Lünterbusch erläutert den Nutzen des entstehenden Moores so: „Da in dem sauren Wasser des Moores keine Bakterien und Pilze leben, die Pflanzen- und Baumreste zersetzen könnten, wird auch kein CO2 freigesetzt. Das einzige, was sich von dem organischen Material ernährt, sind Torfmoose – der beste CO2 -Speicher, den es weltweit gibt.“

Moore speichern CO2 doppelt so gut wie Wälder