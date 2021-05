AfD-Politiker Martin Schiller aus Münster erklärt seinen Austritt aus der Partei

Protest gegen Schiller in Münster

Schiller holte mehrfach AfD-Prominenz nach Münster

In seiner Erklärung verliert Schiller kein Wort darüber, wie umstritten er in den eigenen Reihen und vor allem auch in der münsterischen Bevölkerung ist. Er fiel auf, weil er in seinen Redebeiträgen im Rat der Stadt immer wieder abfällig über Zuwanderer gesprochen hat, und sich auch gegenüber der Jüdischen Gemeinde beleidigend geäußert hatte.

Tausende Menschen protestierten gegen AfD-Veranstaltungen in Münster

Bei AfD-Veranstaltungen im Rathaus, zu denen Schiller immer wieder auch Prominenz aus der Bundespartei holte, demonstrierten regelmäßig tausende Menschen auf dem Prinzipalmarkt gegen die AfD.

Interne Querelen

Auch bei Wahlen hatte die AfD in Münster wenig Erfolg. Dafür sahen AfD-Mitglieder auch Martin Schiller in der Verantwortung. Es gibt Hinweise, dass Parteikollegen Schiller als Vorsitzenden des AfD-Kreisverbandes absetzen wollten. Dieser Demontage ist der 54-Jährige mit seiner Rücktrittserklärung vom Wochenende nun zuvor gekommen.