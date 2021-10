Elektrischer Rettungswagen in Bad Salzuflen

Mit einer Batterie-Ladung 200 Kilometer

Rund 200 Kilometer können die Retter mit dem e- RTW fahren, dann muss er wieder an die Steckdose. Für den normalen Einsatz reicht das aus, denn der Wagen soll in Zukunft nicht nur an der Wache, sondern auch während der Wartezeiten an Krankenhäusern aufgeladen werden.

Ersatz-Rettungswagen für alle Fälle

Und was passiert, wenn dem Elektro-Rettungswagen doch einmal der Saft ausgeht? Als das Fahrzeug im vergangenen Jahr im Kreis Steinfurt getestet wurde, fuhr zur Sicherheit bei jedem Einsatz ein herkömmlicher RTW direkt hinterher.