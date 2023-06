Der große Abschied: Letzter Schultag an Iserlohner Grundschule

Auch Marsildi ist an diesem Morgen traurig. Der Junge ist erst 2021 nach Deutschland gekommen. Er ist sicher, dass er die Schule vermissen wird. Vor allem wegen seiner Klassenlehrerin: "Weil ich konnte nicht Deutsch und habe es sehr schnell gelernt, wegen Lehrerin, sie war so nett und so.“

Gemischte Gefühle

Auch Julius nimmt sein letztes Grundschulzeugnis mit gemischten Gefühlen entgegen: "Also ich freue mich, dass ich aufs Gymnasium komme, aber einerseits will ich auch ein bisschen noch hier bleiben. Weil ich hier viele Freunde habe und weil es hier schön ist.“

An der Bartholomäus-Schule wird jahrgangsübergreifend unterrichtet. Das heißt, Kinder aus allen vier Schuljahren lernen gemeinsam in einem Klassenraum. In jeder Klasse fehlen nach den Sommerferien also "die Großen“ . Der letzte Schultag ist ein Abschiedstag für alle.

Die Zeit fliegt

Für die Moderatoren Ema und Marsildi ist es der letzte Tag an der Grundschule.

Daher gehen auch alle mit in die Turnhalle, um die Viertklässler zu feiern. Mit Musik und Liedern, mit Akrobatik-Vorführungen und kurzen Dankesreden. Auch einige Eltern sind mit dabei. "Das ist total aufregend. Mir kommt es eigentlich so vor, als wäre sie gerade erst eingeschult worden. Die Zeit vergeht viel zu schnell“ , sagt eine Mutter. Eine andere stimmt zu: "Ich glaube, ich bin da emotionaler als mein Sohn. Er freut sich auf das Neue und ich bis ein bisschen traurig darüber, dass er jetzt ein großes Kind wird und nicht mehr ein Grundschulkind ist.“

Klassenlehrerin gewöhnt sich nie an Abschied

Auch für Klassenlehrerin Miriam Wingels ist es ein besonderer Tag. Obwohl sie schon oft Kinder aus der Grundschule verabschiedet hat, fällt es ihre jedes Mal aufs Neue schwer, sich von einem Teil ihrer Klasse zu verabschieden: "Eigentlich gewöhnt man sich nie dran. Weil man ja doch die meiste Zeit des Tages mit den Kindern verbracht hat. Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln, aber es ist auch immer voll interessant, wenn die Eltern sich noch mal melden und erzählen, was aus den Kindern geworden ist.“

Was wird aus den Kindern?

Was wohl aus Marsildi wird, der so schnell Deutsch gelernt hat und heute als Schülersprecher durch das bunte Programm in der Turnhalle führt? Jetzt hat er jedenfalls erst mal Ferien. Einen Teil davon wird er in Albanien bei der Familie verbringen.