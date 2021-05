Ex-Fußballstar Erwin Kostedde feiert 75. Geburtstag

Erwin Kostedde in seiner Wohnung in Everswinkel

Erwin Kostedde war ein großer Fußballer. Er hat mit Franz Beckenbauer, Sepp Maier und Berti Vogts in der Nationalmannschaft gespielt. Aber anders als sie hat Kostedde alles verloren. Er lebt in einer kleinen Wohnung in Everswinkel (Kreis Warendorf), ganz bescheiden. Vom Ruhm vergangener Jahre seien ihm nur Erinnerungen geblieben, sagt Kostedde.

Frühe Rassismus-Erfahrungen

Erwin Kostedde wurde 1946 als Sohn einer Münsteranerin und eines afroamerikanischen US-Soldaten geboren. Wenn er Schulkameraden besuchte, hieß es oft: "Was will der denn hier?" Ähnliches bekam Kostedde zu hören, als er als erster Dunkelhäutiger in die deutsche Fußballnationalmannschaft berufen wurde. Fans schrieben ihm, niemand wolle ihn in der Nationalmannschaft, er sei doch gar kein richtiger Deutscher.

Die Geschichte des Erwin Kostedde. Lokalzeit Münsterland. 03:59 Min. Verfügbar bis 19.05.2022. WDR. Von Markus Schröder.

Nach dem Aufstieg kam der Absturz

Seine Profikarriere startete Erwin Kostedde Anfang der 1960er bei Preußen Münster. Danach spielte er für verschiedene Bundesligisten sowie in Ligen in Belgien und Frankreich, wo Kostedde sogar Torschützenkönig wurde. Kostedde ging es gut, er hatte ausgesorgt. Eigentlich.

Ein Bild aus besseren Tagen

Der Steuerberater hatte Kosteddes Geld so falsch angelegt, dass der Fußballstar alles verlor. Schlimmer noch: Als 1990 in Coesfeld eine Spielhalle überfallen wurde, wollten Zeugen den Ex-Fußballer als Täter erkannt haben. Monatelang saß Kostedde in Untersuchungshaft. Am Ende wurde er zwar freigesprochen, aber sein Ruf war ruiniert. "Das Getuschel auf der Straße war so schlimm. Das gönne ich keinem", sagt Kostedde in der Rückschau.

Erinnerungen an ein bewegtes Fußballer-Leben

Anlässlich seines 75. Geburtstags am Freitag (21.05.2021) erinnert sich Erwin Kostedde an große Fußballtriumphe, aber eben auch an die vielen Schicksalschläge in seinem Leben, die ihn bis heute sehr traurig stimmen.

Erwin Kostedde - ein tragisches Fußballerleben. Sportschau. 04:40 Min. Verfügbar bis 20.05.2022. Das Erste.

Stand: 21.05.2021, 18:34