Pferdefreunde aus aller Welt treffen sich in Essen

Unter dem Motto "Aus Liebe zum Pferd" ist die Equitana das größte Treffen von Pferdefreunden weltweit - und das schon im fünfzigsten Jahr. Für eine Woche verwandeln 450 Aussteller und 700 Pferde Essen in die Pferdehauptstadt der Welt. Die Messe ist deutlich kleiner als noch vor Corona, doch die Freude ist groß, überhaupt mal wieder Pferdegeruch in den Messehallen zu schnuppern.

Little Texas mitten in Essen

Diana und John Royer sind für den Westerntag zur Equitana gekommen.

Bekannt ist die Equitana für die Mottetage. " Hier in Halle 7 sieht man mehr Leute mit Cowboyhut als ohne ," scherzt der US-Amerikaner John Royer am Westerntag. Gemeinsam mit seiner Frau Diana betreibt er eine Ranch in Bad Sassendorf. " Mehr Western als auf der Equitana gibt es nur in Texas ," sagt Cowgirl Diana kurz nach ihrem Showreiten. Sie muss es wissen, denn die beiden fliegen jedes Jahr in die Vereinigten Staaten.

Highlight: Hop Top Show

Reiter aus Portugal performen in der Show.

Veranstalterin Christina Uetz freut sich besonders auf die Hop Top Show. An drei Abenden bekommen die Besucher eine spektakuläre Show der berühmtesten Pferdartisten der Welt geboten. Die Zeit für die Proben ist sehr knapp, daher wird nachts geübt.

Sanftere Produkte

In 50 Jahren Equitana hat sich die Rolle des Pferdes gewandelt. " Früher war das Pferd ein reines Arbeitstier. Heute wird das Pferd als Freizeitpartner gesehen ," erklärt Veranstalterin der Messe Christina Uetz. Viele Reiter wünschen sich eine harmonische Beziehung zum Pferd.

Welness für Pferde

Pferde-Spa zur Entspannung der Pferde

Wer seinem Pferd Gutes tun möchte, der kann die Tiere im neuen Pferde-Spa verwöhnen. Die Box ist mit Wasserdüsen und einem Massageboden ausgestattet. Das dient der Rehabilitation und der Entspannung der Pferde.

Nachhaltigkeit ein Thema

Gürtel aus Apfel-Leder als vegane Alternative.

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit ist auch im Pferdsport zu spüren. Nina Hemmersbach hat einen Gürtel aus veganem Apfel-Leder entwickelt. Seit vier Jahren bietet ihr StartUp aus Engelskirchen recyclete und vegane Produkte für Reiterinnen und Reiter an.

Die Designerin freut sich besonders, dass die Messe nach Corona-Pause wieder stattfinden kann, denn sie ist das erste Mal als Ausstellerin auf der Equitana.

Noch bis zum 13. April 2022 ist die Equitana in Essen geöffnet.

Über dieses Thema haben wir in der Lokalzeit Ruhr und bei WDR 2 berichtet.