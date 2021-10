"Ganz wichtiger Parteitag" der NRW-CDU

Wahl des neuen Landesvorsitzenden

Die Tagesordnung ist eng getaktet, gegen Mittag soll der neue Landesvorsitzende gewählt werden. "Ein Generationswechsel" , sagt Ralf Nettelstroth. Designierter neuer Landesvorsitzender ist der Verkehrsminister Hendrik Wüst, der Armin Laschet auch als Ministerpräsident beerben soll.

Der Landtagsabgeordnete Ralf Nettelstroth erwartet eine Neuausrichtung der CDU

Armin Laschet wurde 2012 Vorsitzender der NRW-CDU, 2017 Ministerpräsident. Für Daniel Sieveke, Landtagsabgeordneter aus Paderborn, geht es bei der Verabschiedung auch um einen Rückblick " mit ein bisschen Wehmut, es sind gute Jahre gewesen. "

Die Delegierte Gabriele Nitsch aus Verl hat Laschet vor allem mit seinem Führungsstil überzeugt, er habe gute Personalien für die Ministerien gewählt und dann "im Hintergrund die Fäden zusammen gehalten", sagt sie. Von seinem Nachfolger Hendrik Wüst erwartet Nitsch, dass er ebenfalls als " Team-Player " auftritt und die Partei begeistert.

Nach der Bundestagswahl, vor der Landtagswahl

Bei allen Diskussionen um die neue Bundesregierung in Berlin, geht es in Bielefeld vor allem um die NRW - CDU – das betonen die Delegierten immer wieder. Auch Daniel Sieveke aus Paderborn will zwischen Bund und Land unterscheiden, auch wenn die Bundestagswahl natürlich Einfluss auf die Gemütslage und Stimmungsbild gehabt habe: " Aber das macht mich nicht nervös. Die Wählerinnen und Wähler werden nächstes Jahr schon bestimmen können, was sie wählen."

Gerade einmal einen Monat nach der Bundestagswahl richtet die nordrhein-westfälische CDU ihren Fokus auf die Landtagswahlen im Mai 2022. Dabei spielt auch der Parteitag in Bielefeld eine wichtige Rolle, als Startschuss für die Wahlkampf-Vorbereitungen. Gabriele Nitsch hofft auf einen Aufbruch: "Da muss Begeisterung und Spaß an der Sache rüberkommen, dass wir wirklich Lust auf Regieren haben."

