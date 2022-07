Brand auf Bauernhof in Iserlohn

Das Feuer war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Iserlohn-Kesbern ausgebrochen. Zunächst hatten einige Strohballen auf dem Grundstück Feuer gefangen. Kurze Zeit später stand der ganze Bauernhof und das angrenzende Wohnhaus in Flammen.

Feuerwehr mit 150 Kräften im Einsatz

Die Feuerwehr löste Stadtalarm aus. Einsatzkräfte aus umliegenden Städten rückten zur Unterstützung an. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. Eine besondere Herausforderung war die eingeschränkte Wasserversorgung vor Ort. Mehrere Löschfahrzeuge mussten zwischen Wasserhydranten in der Umgebung und Brandort hin- und her pendeln.

Aktuell kümmert sich die Feuerwehr noch um Nachlöscharbeiten. Dabei werden mit einem Bagger zerstörte Gebäudeteile eingerissen, um an die letzten Glutnester zu kommen. Die Kesberner Straße wird nach Angaben der Polizei noch bis mindestens Mittag voll gesperrt sein.

Teile des Bauernhofs komplett niedergebrannt

Der Bauernhof brannte die ganze Nacht

Die Scheune auf dem Bauernhof und weitere Gebäudeteile sind komplett niedergebrannt. Auch das angrenzende Wohnhaus ist laut Feuerwehr unbewohnbar und einsturzgefährdet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Bewohner und Tiere konnten rechtzeitig gerettet werden. Warum es gebrannt hat, ermittelt die Polizei.

