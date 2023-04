Unbewohnbar: Brände am Osterwochenende halten Feuerwehren in Atem

Am frühen Karfreitagmorgen rückte die Feuerwehr in Hiddenhausen aus. Hier wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses vom Prasseln des Feuers geweckt. Glück im Unglück: Auch ein Mitarbeiter der Feuerwehr sah den aufsteigenden Rauch und verständigte seine Kollegen. Die Brandursache ist noch unklar.

Mordkommission ermittelt nach Brand in Salzkotten

In Salzkotten wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Haus absichtlich in Brand gesetzt. Ein Unbekannter brach in einen Kiosk im Erdgeschoss des Hauses ein und legte dort das Feuer.

Die fünf Bewohner des Hauses wurden im Schlaf vom Feuer überrascht, konnten sich aber in Sicherheit bringen. Die Mordkommission ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und versuchtem Mord in fünf Fällen.

In Bielefeld brennen drei Häuser auf einmal

Drei benachbarte Häuser brannten in der Nacht zu Sonntag in Bielefeld. Mehr als 100 Kräfte der Bielefelder Feuerwehr rückten aus. 13 Menschen verlieren ihr Zuhause. Das Feuer war von einem parkenden Auto ausgegangen. Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt

Kellerbrand macht Haus unbewohnbar

Am späten Ostersonntagabend geriet der Heizungskeller eines Einfamilienhauses in Büren in Brand. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Haus ist jedoch unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf 150 000 Euro.

