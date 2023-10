Arbeitsmarkt: Diese Berufe sind sehr gefragt

Ein riesiges Logistikzentrum entsteht im lippischen Horn-Bad Meinberg. Über 1.000 Arbeitsplätze soll es laut Amazon dort geben. Wie hier erlebt die Lagerlogistik deutschlandweit einen Hype, hauptsächlich in ländlichen Gebieten.

Der Grund: der Boom im Onlinehandel, vor allem seit Corona. In 162 von 401 Kreisen sind Arbeitskräfte in der Lagerlogistik laut Jobmonitor der Bertelsmann-Stiftung stark gefragt. Oft Hilfskräfte.

Weiterhin gefragt sind Fachkräfte für Büro und Verkauf

Das Wachstum im Onlinehandel sorgt auch für Nachfrage in anderen Bereichen: etwa bei Fachkräften für Papier- und Verpackungstechnik. Stark gesucht werden aber weiterhin Verkäuferinnen, Verkäufer und Bürofachkräfte. Rund 45 Millionen Online-Stellenanzeigen seit 2019 hat die Gütersloher Stiftung für den Jobmonitor ausgewertet, der für alle Kreise und kreisfreien Städte detailliert die Nachfrage aufschlüsselt. Zu sehen unter „jobmonitor.de“.

Ärzte, Pflege- und Erziehungskräfte immer stärker gesucht

Auch in der Pflege wird Personal gesucht.

Zu den "größten Aufsteiger-Berufen" gehören laut Bertelsmann-Stiftung auch Fachärzte der Inneren Medizin, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Ebenso großen Bedarf gibt es an Fachkräften für die Bereiche Gesundheit, Pflege, Erziehung und Kinderbetreuung. Nach wie vor sind aber auch Hilfskräfte gefragt; in Lagerwirtschaft, Reinigungsbetrieben oder Gaststätten.

"Entgegen der häufigen Ansicht sterben die Helferberufe nicht aus. Stattdessen verändern sie sich im Zuge von Marktentwicklungen und der Digitalisierung kontinuierlich." Gunvald Herdin, Bertelsmann-Stiftung

Jobmonitor soll Weiterbildungsangebot verbessern

Mit dem Jobmonitor will die Bertelsmann-Stiftung aufzeigen, in welchen Städten und Kreisen welche Weiterbildung am meisten gebraucht wird, so Herdin: Sie könnten sehen, welche Kompetenzen dringend gebraucht werden und "ihr Angebot an Weiterbildung an diesen Beruf an passen."

