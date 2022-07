Wespenplage: Wie Sie sich schützen und die ungeliebten Insekten loswerden können

Stand: 27.07.2022, 11:51 Uhr

Es gibt in diesem Sommer besonders viele Wespen. Wie schützt man sich am besten vor ihenen? Was tun bei einem Nest im Garten? Und warum stehen Wespen überhaupt unter Schutz?