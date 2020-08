Wespenalarm: Kammerjägerverband warnt vor Abzocke

Rund 100 Wespenarten gibt es in Mitteleuropa. Für ihren schlechten Ruf hierzulande sorgen aber eigentlich nur zwei Arten: die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. Ihre Nester sitzen meist unsichtbar in der Erde, unter Verkleidungen oder in Mauerritzen. Beide Arten sind auch Aasfresser und zeichnen sich im August und September durch großen Appetit auf fleischhaltige Lebensmittel aus. Sie sind es also, die unsere gedeckten Tische anfliegen, um Fleisch und Süßspeisen zu ergattern. Ist die Brut aufgezogen, stoßen die Tiere auf der Suche nach süßen Pflanzensäften zudem auch schon mal auf Fruchtsäfte in Trinkgläsern. Praktisch für die Tiere und mundgerecht serviert. " Dann trinken sie auch unsere Cola oder Limo als Treibstoff zum Fliegen ", erklärt Harry Abraham.