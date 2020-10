Wenn dem Kita-Kind die Nase läuft - das müssen Eltern tun

Kaum ist es Herbst, und kaum hat das neue Kita-Jahr begonnen, sind sie wieder da - die Rotznasen bei kleinen Kindern. Die Nase läuft gefühlt im Dauerbetrieb, Eltern kommen mit dem Naseputzen kaum hinterher. Und immer schwingt der Gedanke mit, dass es hoffentlich nur bei einer laufenden Nase bleibt. Denn wenn weitere Symptome dazukommen, kann das ganze Betreuungskonstrukt ins Wanken geraten.

Kinder dürfen mit Rotznase in die Kita

In Nordhrein-Westfalen gibt es klare Regeln dafür, was Eltern und Kindertageseinrichtungen beachten müssen, wenn ein Kind Krankheitssymptome zeigt. Laut den Empfehlungen des NRW -Familienministeriums sollte ein Kind mit laufender Nase 24 Stunden zu Hause bleiben. "Wenn keine weiteren Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzukommen, kann das Kind wieder in der Kita betreut werden."

Wer vom Kinderarzt untersucht wird, hat zum Teil Monate auf den Termin gewartet.

Hat das Kind neben Schnupfen auch Fieber und/oder hustet, sollte es dem Kinderarzt vorgestellt werden und so lange zu Hause bleiben, bis es wieder fit ist. In beiden Fällen gilt: Ein Attest für die Rückkehr in die Betreuung ist nicht nötig. Zum Schutz der Erzieherinnen und Erzieher können die Einrichtungen diese Regeln derzeit konsequenter anwenden, als sie es vor der Pandemie vielleicht getan hätten.

Erkältung oder Corona?

In den meisten Fällen haben Rotznase, Husten und Co eine ganz simple Ursache: Ein Kind in der Kita hat einen grippalen Infekt ausgebrütet und alle anderen Kinder angesteckt. Ein Klassiker in den Herbst- und Wintermonaten.

Aber bei einigen Symptomen sollten Eltern aufhorchen. Fieber, trockener Husten, Atemnot, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Muskel- und Gliederschmerzen sind Symptome, die auch auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen können. Dann gilt: Eltern sind in der Verantwortung, die Symptome ärztlich abzuklären zu lassen. Bis das geklärt ist, muss das Kind zu Hause bleiben.

Der Kinderarzt oder das örtliche Gesundheitsamt können, wenn es für nötig befunden wird, einen Corona-Test anordnen. Bis zu einem negativen Ergebnis müssen das betroffene Kind und alle im Haushalt lebenden Personen in Quarantäne bleiben.