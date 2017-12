Fahndungsdruck treibt Täter nach Skandinavien

Laut Europol weichen die Täter inzwischen in die skandinavischen Länder aus, sagte Hoever. Gründe hierfür seien der hohe Kontroll- und Fahndungsdruck in Nordrhein-Westfalen, aber auch verbesserte Wohnungssicherungen, die sich in einem steigenden Anteil gescheiterter Einbruchversuche widerspiegeln.

NRW von Einbrechern "regelrecht abgegrast"

Der Anteil der nichtdeutschen Verdächtigen, überwiegend aus Südosteuropa sei gestiegen, erklärte Hoever. NRW sei von überregional aktiven Einbrecherbanden regelrecht abgegrast – von den großen Städten über die ländlichen Regionen.

Es seien mobile Intensivtäter am Werk, von denen die Polizei inzwischen 400 namentlich kenne. "Wir hatten Festnahmen in Belgien, da wurden Einbrecher mit Beute aus Einbrüchen in Bayern und NRW gefasst."

Einbrüche beim LKA-Chef

Hoever erklärte, er sei selbst zwei Mal Opfer geworden. "Meine Frau war mit dem Hund eine halbe Stunde raus und da war es schon passiert" , verriet er. "Der Familien-Goldschmuck und das Parfüm sind weg. Tablets und iPhones haben die Einbrecher dagegen liegen gelassen."