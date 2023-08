Es ist August und damit eigentlich: Wespen-Saison. In diesem Jahr muss man sie allerdings - zumindest bislang - fast schon suchen. Beim Bäcker krabbeln nur wenige in der Kuchenauslage und wer sich mit Rückkehr des sonnigen Wetters wieder auf die Terrasse oder den Balkon setzt, wird beim Grillen und Kaffeetrinken kaum von Wespen gestört.

Wespenberater hat (noch) nicht viel zu tun

Der Kölner Imker und Wespenberater Matthias Kistenich kann diesen Eindruck bestätigen. Er berät Menschen, die zu Hause ein Wespennest entdecken und siedelt die Nester bei Bedarf um. Im vergangenen Jahr habe er zum Zeitpunkt Anfang August bereits 85 Beratungen und 13 Umsiedlungen auf dem Zettel gehabt: "Dieses Jahr sind es bislang 38 Beratungen und nur drei Umsiedlungen." Im letzten Sommer habe es sehr viele Wespen gegeben, ordnet Kistenich ein.

In diesem Jahr habe der Regen im Frühjahr der Entwicklung der Wespen einen Strich durch die Rechnung gemacht: "Im April und Mai wachen die Wespenköniginnen aus ihrer Winterstarre auf und versuchen, ein neues Nest zu bilden. Und wenn es feucht ist, können sie nicht ausfliegen, kein Baumaterial und kein Futter für die Brut sammeln. Sie können auch kein Futter für sich selbst sammeln, um die Brut warmzuhalten." Wespen könnten bei Regen nicht fliegen, weil sie dann auskühlen. Sie würden in der Folge zum Teil eingehen, so Kistenich. In ganz NRW und auch bundesweit gebe es deshalb momentan nur wenig Wespen.

"Das Wetter im Frühjahr hat eine Menge Anfangsnester gar nicht zu einem Nest werden lassen." Wespenberater Matthias Kistenich

Wetterdaten: Viel Regen im Frühjahr

Tatsächlich hat es im Frühling in NRW wie überall in Deutschland ungewöhnlich viel geregnet. Im März war die Niederschlagsmenge mehr als doppelt so hoch wie das langjährige Mittel. Auch im April gab es mit regionalen Unterschieden immer noch überdurchschnittlich viel Regen. Im Mai lag die Niederschlagsmenge im durchschnittlichen Rahmen - allerdings mit örtlich heftigem Starkregen.

Experte erwartet für Ende August lästige Wespen

Die Völker, die sich trotz des Wetters durchgesetzt haben, hätten sich erst spät entwickelt. Kistenich vermutet, dass Ende August und Anfang September die beiden "lästigen" Wespenarten unterwegs sein werden, die beim Grillen und Kuchen essen stören: die Gemeine und die Deutsche Wespe. Sie hätten das Potenzial, lange durchzuhalten - auch wenn sich ihre Entwicklung in diesem Jahr verzögert hat. Der Wespenberater sagt über die Gemeine und die Deutsche Wespe: "Das sind die zwei Arten, die den Ruf aller Wespen versauen, weil sie zu Tisch kommen." Alle anderen Wespenarten würden uns Menschen im Alltag nicht stören.