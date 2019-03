Die Zahl gerichtlich untersagter Ladenöffnungen an Sonntagen ist in Nordrhein-Westfalen gesunken. Im vergangenen Jahr seien 41 verkaufsoffene Sonntage gerichtlich untersagt worden - 16 weniger als 2017, teilte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag (08.03.2019) in Düsseldorf mit.

18 Gerichtsverfahren seien im vergangenen Jahr zugunsten beklagter Kommunen entschieden worden.