In Nordrhein-Westfalen hat es in diesem Jahr weniger Motorradunfälle mit Verletzten gegeben: insgesamt 3.072. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 3.477 Unfälle. Auch bei den tödlich verunglückten Motorradfahrern gehen die Zahlen zurück: 60 starben 2019 bei den Unfällen, das sind vier weniger als im Vorjahreszeitraum.

Das zeigt eine erste vorläufige Auswertung der Polizei, die dem WDR vorliegt. Ähnlich wie im vorigen Jahr waren bei den schweren Unfällen die Motorradfahrer in 55 Prozent der Fälle selber Verursacher.

Im Hochsauerlandkreis fünfmal mehr Tote

Holger Glaremin, Polizei Hochsauerlandkreis

Allerdings gibt es auch Gebiete, die eine andere Entwicklung als der NRW -Trend haben. So starben allein auf den Landstraßen im Hochsauerlandkreis in diesem Jahr zehn Motorradfahrer bei Unfällen. Das sind fünfmal mehr als im vorigen Jahr – und in neun der zehn Fälle waren die Motoradfahrer selber die Verursacher, sagt Holger Glaremin von der Polizei im Hochsauerlandkreis.