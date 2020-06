Weniger Todesfälle in NRW - trotz Corona

Trotz der Corona-Pandemie sind im Mai 2020 in Nordrhein-Westfalen weniger Menschen gestorben als im Vorjahresmonat. Wie das statistische Landesamt in Düsseldorf am Donnerstag (25.05.2020) vorläufig mitteilte, starben etwa 16.100 Menschen. Das waren 400 weniger als im Mai 2019.

Todesfälle steigen in Grippesaison

Den Angaben zufolge steigt die Zahl der Gestorbenen in der Regel während der Grippesaison von Dezember bis April, ab Mai sinkt sie dann wieder. Auch in diesem Jahr verringerte sich im Mai die Zahl der Sterbefälle gegenüber dem Vormonat.