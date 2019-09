Weniger Ticketautomaten im VRR - mehr Wartezeit

Statt wie bislang 540 soll es zukünftig 445 Ticketautomaten geben. An den meisten können Kunden auch Tickets für den Fernverkehr kaufen.

63 Ticketautomaten fallen also weg. An manchen Bahnhöfen, wo jetzt an jedem Gleis ein Automat steht, werde nur noch einer stehen, erklärt Ebbers von Pro Bahn. " Bei großem Andrang könnte es daher zu längeren Wartezeiten kommen ", warnt er.

Neuer Betreiber spart Kosten ein

Viele Automaten würden aber auch dort wegfallen, wo es Doppelstrukturen gibt, so Ebbers. So werde man überall dort keine Automaten mehr an Bahnhöfen finden, wo nur Linien verkehren, die ohnehin einen Automaten an Bord haben. Das spart Wartungskosten. Betroffen sind hiervon die Stationen des sogenannten Sauerlandnetzes, Ruhr-Sieg-Netzes und Hellweg-Netzes.