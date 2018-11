Bund gibt weniger Terrorverfahren an NRW ab

Die Flut der von der Bundesanwaltschaft an die NRW -Justiz abgetretenen Terrorverfahren ist deutlich zurückgegangen. Nach der Rekordzahl von 122 Verfahren im Jahr 2017 seien es in diesem Jahr bislang 35 Ermittlungsverfahren, sagte der Sprecher der neuen Zentralstelle Terrorismusverfolgung (ZenTer) am Samstag (03.11.2018) in Düsseldorf.

Spezialeinheit zur Terrorbekämpfung

Die Zahl war von 62 in 2016 auf das Rekordniveau von 122 Verfahren in 2017 gestiegen. Im Gegenzug hatte die Bundesanwaltschaft einzelne herausragende Fälle wie den des mutmaßlichen geplanten Rizin-Anschlags in Köln von den Länderbehörden übernommen.

Video starten, abbrechen mit Escape Zentralstelle für Terrorismusverfolgung NRW | Aktuelle Stunde | 30.05.2018 | 02:25 Min. | Verfügbar bis 30.05.2019 | WDR

Die neue NRW-Zentralstelle hatte vor einem halben Jahr die landesweite Zuständigkeit von bisher drei Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften abgelöst. Seit März 2018 ist sie zuständig für die Strafverfolgung sämtlicher Gefährder in NRW und von Straftaten mit terroristischem Hintergrund.