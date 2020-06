Weniger Fahrraddiebstähle in NRW

Viele zeigen Diebstahl gar nicht erst an

Die Zahl der gemeldeten Fahrraddiebstähle ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Vor zehn Jahren lag sie noch bei etwa 97.000 Fällen.

Branchenexperten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Viele Betroffene würden wegen der geringen Aufklärungsquote gar nicht erst zur Polizei gehen und den Diebstahl anzeigen.

Spezialisierte Ermittler sollen Aufklärung steigern

Um mehr Fälle aufzuklären, wurden zuletzt in einigen Polizeibehörden spezielle Ermittler-Teams gegründet. In Köln arbeitet zum Beispiel seit einem Jahr die Ermittlungsgruppe Fahrrad daran, organisierte Strukturen im Bereich Fahrraddiebstahl aufzudecken.

Das sechsköpfige Team sucht nach Mustern von Diebesbanden und analysiert zum Beispiel, wo und wann besonders viele Räder gestohlen werden. Außerdem führen die Ermittler Schwerpunktkontrollen durch. Ein ähnliches Team ist in Bonn im Einsatz.

Codierung schreckt Diebe ab

Schutz vor Diebstahl