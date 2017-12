Nachwuchs gesucht: Immer weniger Fahrlehrer

In den NRW -Fahrschulen sind viele Fahrlehrerstellen unbesetzt. " Schon seit Jahren bemerken wir, dass es immer weniger Fahrlehrer gibt ", sagt Kurt Bartels vom Fahrlehrerverband Nordrhein. Bundesweit ist die Anzahl der Fahrlehrer nach Angaben des Kraftfahrt Bundesamtes zwischen 2011 und 2017 von rund 55.000 auf 44.500 gesunken.

In NRW gab es im Januar 2017 rund 8.000 Fahrlehrer, sechs Prozent weniger als vor sechs Jahren. Trotzdem sei der Bedarf an Nachwuchs riesig. Denn viele Fahrlehrer werden in naher Zukunft in Rente gehen, das Durchschnittsalter liegt bei 55 Jahren.

Hohe Kosten, hoher Aufwand

Viele junge Leute scheuen Aufwand und Kosten der Ausbildung. Diese müsse selber bezahlt werden. Neben den Kosten für Theorieunterricht und Prüfungen mussten Teilnehmer bisher alle Führerscheine vom Auto über Motorrad bis zum Lkw vorweisen können. Insgesamt kostete die Ausbildung so gut 10.000 Euro. Teilnehmen durfte, wer eine abgeschlossene Berufsausbildung besaß und mindestens 22 Jahre alt war.

Neues Gesetz soll Berufseinstieg erleichtern

Hier setzt nun eine neue Gesetzesänderung an. Ab dem 1. Januar dürfen auch 21-Jährige in den Beruf starten. Zudem ist der Führerschein für Motorrad und Lkw in Zukunft nicht mehr zwingend notwendig. Dafür dauert die Ausbildung ab dem kommenden Jahr zwölf statt zehn Monate. So sollen Kosten gespart und der Berufseinstieg für junge Menschen einfacher gemacht werden.

Stand: 30.12.2017, 11:47