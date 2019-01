Weniger Blutspenden: DRK besorgt um Bestände

Zwar sei es den Ärzten in den vergangenen Jahren gelungen, den Verbrauch durch bessere Methoden und mehr Weitsicht zu senken. Doch sinke die Zahl der regelmäßigen Spender schneller als der Bedarf. Ein Grund sei die Altersstruktur der Stamm-Blutspender: Es fehle an jungen Menschen, die bereit seien, immer wieder Blut zu geben.

Der DRK-Blutspendedienst West deckt nach eigenen Angaben etwa 70 Prozent des Gesamtbedarfs in NRW und ist auch zuständig für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Größere Blutspendedienste finden sich zudem an den Unikliniken und in einigen kommunalen Blutspendezentren.