Weniger Blitzeinschläge in 2019 als im Vorjahr

Mit rund 329.000 Einschlägen in Deutschland ist das Jahr 2019 laut dem Blitz-Informationsdienst von Siemens ein blitzarmes Jahr gewesen. Im Vergleich zu 2018 ist das Blitzvorkommen um 26 Prozent gesunken.

Kreis Minden-Lübbecke ist Spitzenreiter

Mit 1.671 Einschlägen ist der Kreis Minden-Lübbecke der am häufigsten getroffene Kreis in Nordrhein-Westfalen. Mit 1.638 Einschlägen liegt der Kreis Lippe nur knapp dahinter, es folgen der Hochsauerlandkreis mit 1.438 und der Kreis Steinfurt mit 1.383 Fällen. Auch in den Kreisen Borken, Rhein-Sieg-Kreis und Höxter und Euskirchen wurden jeweils deutlich über 1.000 Einschläge erfasst.