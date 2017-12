Kaum Gefängnis-Seelsorge für Muslime

Wenn Sami Elias einmal im Monat zum muslimischen Freitagsgebet in der JVA Bielefeld-Senne fährt, ist alles anders als sonst in der Moschee: Streng wird 65-jährige Imam am Einlass kontrolliert, bevor ihn ein Mitarbeiter der Haftanstalt an der Pforte abholt. In einem improvisierten Gebetsraum erwarten ihn muslimische Häftlinge.