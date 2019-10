Weltspartag: Das Gespenst der Negativzinsen

Durch die Bank höhere Gebühren

Weniger schmerzhaft ist das Drehen an der Gebührenschraube. Banken und Sparkassen praktizieren das zunehmend, sagt Horst Biallo, Gründer des gleichnamigen Internet-Vergleichsportals. Er habe den Eindruck, dass die Banken jetzt alles zusammenkratzten.

So hätten in diesem Jahr rund 500 Banken die Gebühren fürs Geldabheben erhöht – von 1.300 beobachteten Kreditinstituten. Auch Grundgebühren für Girokonten steigen tendenziell, für Überweisungen oder die Beratung am Telefon werden höhere Entgelte fällig.

Negativzinsen für Reiche

Gleichzeitig erheben immer mehr Banken Negativzinsen auf hohe Guthaben von Unternehmen oder reichen Privatleuten. Bei einigen Instituten greifen sie ab 100.000, bei anderen ab 500.000 oder einer Million Euro. Dann werden rund ein halbes Prozent Zinsen fällig. Ungefähr der Zinssatz, den Kreditinstitute zahlen müssen, wenn sie über Nacht Geld bei der Europäischen Zentralbank parken.