Schutz der Weltmeere: Historisches Abkommen beschlossen - und jetzt?

Auch der Weltklimarat betonte in seinen jüngsten Berichten die große Bedeutung der Weltmeere für Klimaschutz und Biodiversität. Bislang seien nur 8 Prozent der Ozeane geschützt. Doch die meisten Schutzgebiete würden derzeit nicht gut genug geführt, um die Schäden durch den Klimawandel zu verringern oder die Widerstandsfähigkeit der Biosphäre zu erhöhen.

Meeresforscher: "Umsetzung ist die Achillesferse"

Tatsächlich ergeben sich an das Abkommen viele Fragen praktischer Natur: Wie werden die zukünftigen geschützten Gebiete auf Hohen See überwacht? Wer ist dafür verantwortlich? Was passiert bei Verstößen? Stefan Hein vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung betont, wie wichtig bei derartigen Vereinbarungen der nächste Schritt - sprich: die Praxis ist: "Häufig ist die Umsetzung die Achillesferse solcher neuen internationalen Übereinkommen ", sagte er in einer Mitteilung. " Ohne eine gute Umsetzung auf internationaler und nationaler Ebene bleiben die Formulierungen in dem neuen Abkommen gute Vorsätze, aber in der Realität ändert sich am Schutz der Hohen See wenig. "

Blockade durch einzelne Länder künftig schwieriger