Klimawandel: Was wir wissen - und was nicht

Wie sicher sind solche Vorhersagen? Könnte es auch ganz anders kommen? Kann die Katastrophe überhaupt noch verhindert werden? Fragen an Detlef Reepen aus der WDR-Wissenschaftsredaktion.

WDR: All die Jahre hieß es, der Klimawandel werde das Wetter nach und nach - also in einer Art Zeitlupe - verändern. Jetzt werden wir jedes Jahr mit neuen Extremen konfrontiert und auch der Weltklimarat ändert seine Prognosen radikal. Müssen wir umdenken?

Detlef Reepen

Detlef Reepen: Ja, wir müssen umdenken. Vor allem müssen wir uns von der Hoffnung verabschieden, dass wir in Europa in einer Komfortzone leben, die weiter ein gemäßigtes Klima haben wird.Der neue Report zeigt eindeutig: Jedes Land der Erde wird betroffen sein. Auch in Deutschland werden Starkregen-Ereignisse, Dürren und Waldbrände zunehmen. Nicht nur in Asien oder Afrika.

WDR: Was gilt mittlerweile als gesichert?

Reepen: Dass der Klimawandel zu großen Teilen menschengemacht ist. Das gilt vor allem für Hitzewellen und Dürren. Bei Starkregen ist der Zusammenhang nicht ganz so deutlich, aber auch hier überwiegt der menschliche Einfluss. Und der Mensch ist jetzt schon für eine durchschnittliche Erderwärmung von 1,1 Grad verantwortlich. Das ist das eindeutige Ergebnis aus rund 14.000 Studien, die seit dem letzten Weltklimabericht entstanden sind.